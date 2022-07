Remco Evenepoel wint na kunststukje opnieuw Clásica San Sebastián, Bauke Mollema grijpt naast podiumplek

Remco Evenepoel heeft voor de tweede keer in zijn carrière de Clásica San Sebastián gewonnen. Na een solo van 45 kilometer kwam de Belg van Quick Step-Alpha Vinyl net als in 2019 als eerste aan. Bauke Mollema greep net naast een podiumplek, maar finishte wel voor het tiende jaar op rij in de top tien.

Evenepoel heeft goede herinneringen aan de Clásica San Sebastián, zo liet hij voor de wedstrijd al optekenen. In 2019 betekende winst in de Baskische klassieker zijn definitieve doorbraak bij de profs. Toen reed hij op 20 kilometer van het einde weg en rekende hij uiteindelijk af met de Let Toms Skujins, vandaag probeerde hij het van iets verder.



De aanloop naar zijn geplande aanval was niet heel spannend. Martijn Tusveld maakte samen met acht andere renners deel uit van een kopgroep, maar echt veel ruimte kregen ze van het peloton onder leiding van Quick Step-Alpha Vinyl niet. Op Jaizkibel, de bekendste beklimming uit de Clásica San Sebastián, zat voor Tusveld zijn avontuur erop. Ook voor de vermoeide Tadej Pogacar zat de koers er op Jaizkibel al op, de naweeën van een slopende Tour de France.

Daarna was het wachten op de aanval van Evenepoel, en die kwam er ook. Met Esteban Chaves en Simon Yates in zijn wiel reed de 22-jarige Belg op de voorlaatste, steile beklimming weg. Yates kon in eerste instantie nog volgen, maar blies zich daarbij op en moest de Belg in tweede instantie alsnog laten gaan. Daarachter vormde er een groepje met Pavel Sivakov, Carlos Rodriguez, Tiesj Benoot en Mollema, die al negen keer op rij in de top tien van de Baskische klassieker eindigde en dat vandaag voor de tiende keer kon doen.

Volledig scherm © photo: Cor Vos

Op Evenepoel stond simpelweg geen maat. De Belg viel niet meer stil en bouwde zijn voorsprong alsmaar verder uit. Op meer dan een minuut achterstand reden Óscar Rodriguez en Pavel Sivakov nog weg uit de achtervolgende groep, maar voor meer dan een ereplaats was het niet. Na een lange solo mocht het Belgische supertalent voor de elfde keer dit seizoen juichen.

Sivakov finishte als tweede op twee minuten achterstand. Benoot, die op Murgil-Tontorra was weggereden bij Mollema, kwam als derde over de streep. Mollema sprintte ten koste van Rodriguez nog naar de vierde plek en noteerde daarmee zijn tiende top tien-notering in de Clásica San Sebastián op rij.

,,Ik ben er heel, héél blij mee", zei Evenepoel na de finish. ,,Om het werk van mijn team te belonen is geweldig. Het is echt een teamoverwinning. Wat een seizoen tot nu toe", jubelt de winnaar. ,,Het is echt een van mijn favoriete wedstrijden om te rijden met de beste fans. Ik doe straks mee aan de Vuelta, dit was voor mij een perfecte race tussen de trainingskampen. Om dan ook nog te winnen is geweldig. Ik ga met een goed gevoel en extra zelfvertrouwen naar de Vuelta.”

