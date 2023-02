Remco Evenepoel wint UAE Tour, ook succes voor Jonas Vingegaard

Evenepoel (23) finishte kort achter hem als tweede. De Fransman Geoffrey Bouchard kwam als derde boven, net voor Sepp Kuss, de Amerikaan van Jumbo-Visma. Wout Poels was op de zevende plaats de eerste Nederlander. In het eindklassement had Evenepoel 59 seconden voorsprong op de Australiër Luke Plapp. Yates klom dankzij zijn ritzege nog naar plek 3. Poels sloot de koers, die internationaal bekend staat als UAE Tour, af als zesde.

In de afsluitende rit met aankomst bergop was het zaak voor Evenepoel de koers te controleren. Eenmaal op de slotklim zag de jonge Belg geen ploeggenoten meer om zich heen en bleef hij uiteindelijk met alleen Yates vooraan over. ,,Ik dacht dat hij in mijn wiel zou blijven en pas in de laatste honderden meters zou versnellen. Dat vond ik prima”, vertelde Evenepoel na de rit.

Quote Met het oog op de Giro mogen we zeer tevreden zijn Remco Evenepoel

Yates had meer dan een minuut goed te maken op de wereldkampioen en viel een kleine 3 kilometer onder de top aan. Hij raakte nooit uit het zicht van de rodetruidrager, die daarmee wist dat de eindzege niet meer in gevaar ging komen. ,,Ik ben op mijn eigen tempo blijven rijden. Het was zwaar, vooral vanwege de hitte. Ik ben blij dat het gelukt is. Als ploeg winnen we hier drie ritten en het eindklassement. Met het oog op de Giro mogen we zeer tevreden zijn.”

Yates won de UAE Tour in 2020 toen hij op de Jebel Hafeet een aanval van de Sloveen Tadej Pogacar weerstond en de koers een dag later werd gestaakt vanwege corona. ,,Vandaag ging ik niet zo zeer voor het klassement. Ik stond te ver weg. De ritzege was het doel.”

Evenepoel kondigde aan op hoogtestage te gaan. De Giro d’Italia is zijn hoofddoel dit jaar. ,,Ik heb hier alleen maar goede signalen gezien. Ik stond er elke dag. Nu ga ik op hoogtestage en zal ik alleen maar verbeteren.”

Jonas Vingegaard

Jonas Vingegaard heeft zijn eerste optreden van dit seizoen eveneens besloten met de eindzege in de Spaanse rittenkoers O Gran Camiño. De Deense Tourwinnaar van Jumbo-Visma was de overtuigende winnaar van een koers, die werd gehinderd door sneeuwbuien. Nadat de eerste etappe was gestaakt won Vingegaard de resterende drie ritten. Op de slotdag deed hij dat in een individuele tijdrit.

Vingegaard was over ruim 18 kilometer in Santiago de snelste voor zijn Australische ploeggenoot Rohan Dennis. De Amerikaan Will Barta was derde, de Nederlander Bart Lemmen verraste met de vierde plaats. Hij rijdt voor de Amerikaanse ploeg Human Powered Health.

Klassementen UAE Tour

Rittenschema UAE Tour

Deelnemerslijst UAE Tour

