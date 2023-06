Renners voltooien geneutraliseerde rit Ronde van Zwitserland, Mathieu van der Poel leider in België

Met videoHet peloton is gegroepeerd binnengekomen in de zesde etappe van de Ronde van Zwitserland. Na het overlijden van de 26-jarige Zwitserse wielrenner Gino Mäder , die in de vijfde etappe ten val was gekomen, werd de wedstrijd geneutraliseerd.

De deelnemers aan de wielerkoers reden met de ploegbussen naar de laatste twintig kilometer van de etappe. Het peloton legde dat stuk van de etappe nog af als eerbetoon aan Mäder. De rit telt niet mee voor het klassement.

De renners van Mäders ploeg Bahrain Victorious kwamen als eersten over de finish in Oberwil-Lieli. De Spaanse kopman Pello Bilbao, de Duitser Nikias Arndt, de Pool Filip Maciejuk, de Kroaat Fran Miholjevic, de Deen Johan Price-Pejtersen en de Italiaan Antonio Tiberi reden naast elkaar onder applaus over de streep en maakten een laatste groet naar hun ploeggenoot. Daarachter reden de twee ploegwagens van Bahrain Victorious en op enige afstand daarachter de rest van het peloton.

Volgens de organisatie was het de wens van de familie van Mäder dat de renners een deel van de rit op deze manier als eerbetoon zouden fietsen.

Mathieu van der Poel leider in Ronde van België

Mathieu van der Poel is de nieuwe leider in de Ronde van België. De 28-jarige kopman van Alpecin-Deceuninck moest in de tijdrit 15 seconden toegeven op de Noorse winnaar Søren Waerenskjold van Uno-X Pro Cycling Team, maar hij neemt de koppositie in het klassement over van landgenoot Fabio Jakobsen.

Waerenskjold legde het parcours van de tijdrit van 15,2 kilometer met start en finish in Beveren af in 17.09 minuten. De Belg Yves Lampaert, die bij het tussenpunt de snelste was, gaf 12 seconden toe. Van der Poel eindigde als vierde, ook de Australiër Alex Edmondson was net iets sneller.

Van der Poel heeft in het klassement een seconde voorsprong op Waerenskjold en tien seconden op Lampaert.

De kopman van Alpecin had gemengde gevoelens over zijn eigen optreden in de tijdrit. ,,Ik heb beter gereden dan ik gedacht had, maar het is dubbel omdat ik er niet in slaag bij de besten aan te sluiten. Het is frustrerend dat je nooit echt in de buurt komt van de overwinning als je wél de wattages rijdt. Ik had op iets meer gehoopt.”

Met het overnemen van de leiderstrui was Van der Poel wel tevreden. ,,Het belangrijkste is een goede uitgangspositie krijgen en ik denk dat het een goede dag was.” Hij verwacht dat het nog een lastige etappe gaat worden zaterdag. ,,Er kunnen nog veel renners het algemeen klassement winnen. We gaan proberen de leiderstrui te behouden en het liefst nog extra seconden pakken. Het goede gevoel ga ik meenemen.”

Waerenskjold zei dat hij zich vooral op zichzelf had gefocust in de tijdrit. ,,Maar het was ook moeilijk om je concentratie erbij te houden. We weten wat er vandaag is gebeurd met Gino Mäder”, zei hij over het overlijden van de Zwitserse wielrenner na een val in de Ronde van Zwitserland donderdag. ,,Enkele van mijn teamgenoten kenden hem en hebben met hem gekoerst. We zijn in gedachten bij zijn team en familie.”

Ook Van der Poel wilde nog wat kwijt over het overlijden van Mäder, die hij niet persoonlijk kende. ,,Het werd bij ons wel stil in de bus toen het nieuws doorkwam. Het is heel triest nieuws.”

Marijn van den Berg blijft leider in Ronde van Occitanië

Marijn van den Berg heeft ook na de tweede etappe de leiding in de Ronde van Occitanië. De 23-jarige wielrenner van EF Education Post kwam in de door de Fransman Jason Tesson gewonnen rit als dertiende over de streep.

De tweede etappe ging van Cazouls-lès-Béziers naar Graulhet over 182 kilometer en eindigde in een massasprint. Tesson bleef in een lange sprint de Australiër Corbin Strong en de Italiaan Elia Viviani voor.



In het klassement heeft Van den Berg, die de eerste etappe op zijn naam had geschreven, een voorsprong van 4 seconden op Strong. De Zuid-Franse Ronde van Occitanië duurt tot en met zondag.

Puck Pieterse geklopt door Pauline Ferrand-Prévot

Mountainbikester Puck Pieterse is bij de wereldbekerwedstrijd in het Oostenrijkse Leogang als tweede geëindigd in de shortrace. De 21-jarige Amersfoortse moest in de slotronde alleen wereldkampioene Pauline Ferrand-Prévot laten gaan. Ze eindigde op vijf seconden als tweede, net voor de Britse Evie Richards. Anne Terpstra werd vierde.

Pieterse moest met Ferrand-Prévot eerst de Britse Richards bijhalen op het Oostenrijkse parcours. Met het ingaan van de laatste ronden konden de twee zelfs iets wegrijden van de Britse. Op een oplopend stuk reed de 31-jarige Française op een zwaardere versnelling weg van Pieterse, die haar eerder had geklopt in de wereldbekerwedstrijd in het Tsjechische Nove Mesto. Dat gaatje kon Pieterse niet meer dichtrijden. Anne Tauber eindigde als 22ste.

De wereldbekerwedstrijd in de cross-country volgt zondag.

© photo: Cor Vos

