Rentree Van Baarle in Coppi e Bartali

Op Twitter laat Van Baarle (26) weten uit te kijken naar de grote wedstrijden dit voorjaar. ,,Op weg naar Coppi Bartali. Mezelf klaar maken voor de 'Ronde' en Parijs-Roubaix. Blij om terug in koers te zijn met de jongens van Sky'', schrijft de Zuid-Hollander, voor wie de voorjaarsklassiekers een hoofddoel zijn. Vorig jaar eindigde hij als twaalfde in de Ronde van Vlaanderen en negentiende in Parijs-Roubaix. De vierde plaats in Vlaanderen het jaar ervoor is zijn beste resultaat tot nu toe in beide klassiekers.



De internationale wielerweek in Italië duurt tot en met zondag.