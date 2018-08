Richie Porte stapt over naar Trek-Segafredo

Démare blijft maar winnen

12:46 Er staat voorlopig geen maat op wielrenner Arnaud Démare in de Tour du Poitou-Charentes. De Franse ploeggenoot van Ramon Sinkeldam bij Groupama-FDJ heeft ook de derde etappe van de Franse rittenkoers gewonnen. Hij was opnieuw de snelste in een massasprint, net als in de eerste en tweede etappe.