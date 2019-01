Ritzege Alaphilippe in Argentinië

Wielrenner Van der Sande vrijgespro­ken door UCI in dopingzaak

23 januari De internationale wielerunie UCI heeft Tosh Van der Sande vrijgesproken in de zaak rond de positieve dopingtest die hij aflegde tijdens de Zesdaagse van Gent. De Belgische coureur was voorlopig geschorst door zijn ploeg Lotto Soudal, maar kan op 20 februari gewoon zijn seizoen openen in de Ruta del Sol.