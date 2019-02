Roglic behoudt leiderstrui, Dumoulin overleeft de dag

Ruta del Sol Kruijswijk klimt naar derde plek na zware bergrit

23 februari Steven Kruijswijk is in de Ruta del Sol als derde geëindigd in de vierde etappe, een zware bergrit door de Sierra Nevada. De renner van Jumbo-Visma klom door dat resultaat ook naar de derde plaats in het algemeen klassement. Hij heeft 11 seconden achterstand op de nieuwe leider, de Deen Jakob Fuglsang (Astana). De Spanjaard Jon Izagirre (Astana) staat tweede op 7 seconden.