Roglic behoudt simpel leiderstrui, Formolo houdt vol en pakt ritzege

Jumbo-Visma behield bijna de gehele derde etappe van het Critérium du Dauphiné de controle over de etappe. Wout van Aert en Robert Gesink zorgden ervoor dat acht van de negen renners die meezaten in een vroege ontsnapping werden ingerekend. Alleen Davide Formolo bleef in zijn eentje vooruit.



Hoewel vervolgens ook Tom Dumoulin, Steven Kruijswijk en Sepp Kuss ervoor zorgde dat het peloton beetje bij beetje uit elkaar viel, bleef Formolo op kop. De 27-jarige Italiaan van UAE Team Emirates bleef vooruit en kwam op ruim een halve minuut van het peloton over de finish na de slotklim in Saint-Martin-de-Belleville. Hij pakte zodoende ook de bergtrui.



Daarachter werd Roglic tweede. Hij zette vlak voor de finishlijn nog even en liet daarmee zijn concurrenten nog maar eens zien in welke vorm hij steekt.