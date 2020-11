Roglic en Jumbo-Visma sluiten jaar af aan kop wereldranglijst, Van der Poel beste Nederlander

Roglic beleefde met onder meer de eindzege en vier ritzeges in de Vuelta, een ritzege in de Tour de France en de winst in Luik-Bastenaken-Luik een sterk wielerseizoen, dat met de slotrit van de Ronde van Spanje zondag ten einde is gekomen. De Sloveen wipte in punten ruim over zijn landgenoot Pogacar heen in het klassement, waarin de resultaten van de laatste 52 weken zijn doorberekend. Pogacar (UAE Team Emirates) won de Tour de France ten koste van Roglic. Op de voorlaatste dag nam hij in de tijdrit de gele leiderstrui over.