Roglic en Pogacar voor Slovenië naar WK

Roglic komt ook in actie op de individuele tijdrit, het onderdeel waarop hij twee jaar geleden bij de WK in Bergen zilver pakte achter de ongenaakbare Tom Dumoulin.



De kopman van Jumbo-Visma werd zondag in Madrid gehuldigd als winnaar van de Vuelta. Roglic reed een ijzersterke ronde en had in het klassement ruim 2,5 minuut voorsprong op wereldkampioen Alejandro Valverde. Zijn jonge landgenoot Pogacar eindigde als derde. De 20-jarige renner van UAE Team Emirates won maar liefst drie bergritten in zijn eerste grote ronde.