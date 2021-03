Roglic pakt moegestreden Mäder kort voor de finish en boekt derde ritzege Parijs-Nice

Primoz Roglic heeft zijn derde etappezege geboekt in Parijs-Nice. De Sloveen van Jumbo-Visma was de sterkste in de zevende etappe van 119 kilometer van Nice naar Valdeblore, met een slotklim van ruim 16 kilometer. Kort voor de finish haalde Roglic de 24-jarige Zwitser Gino Mäder nog in, die op weg dacht te zijn naar zijn eerste profzege.

Roglic sprong op het laatste stuk van de slotklim naar Valdeblore la Colmiane weg uit de groep met favorieten en sprintte ook de moegestreden Mäder voorbij. De 24-jarige Zwitser van Team Bahrain Victorious leek op weg naar een verrassende etappezege, maar de vluchter was moegestreden en werd zo'n twintig meter voor de eindstreep toch nog ingehaald door Roglic.



Roglic won eerder al de vierde en zesde etappe in Parijs - Nice. Het algemeen klassement voerde hij ook al overtuigend aan. Zijn voorsprong op nummer twee Maximilian Schachmann (Bora-Hansgrohe) werd vandaag zelfs nog vergroot van 41 naar 52 seconden. Steven Kruijswijk is op de achtste plaats de beste Nederlander in het algemeen klassement, met 2 minuten en 7 seconden achterstand op zijn Jumbo-teamgenoot Roglic.

Morgen is de laatste etappe van Parijs-Nice, maar Roglic lijkt de eindzege wel binnen te hebben. ,,We zullen nog scherp moeten zijn op de laatste dag, maar het ziet er goed. Waarom ik vandaag nog voor de overwinning ging? Tja, waarom niet? Als ik een kans heb om een rit te winnen, zal ik daar altijd voor gaan. Ik voelde me goed op de slotklim, maar had niet verwacht dat ik het nog zou halen. Het was jammer voor Mäder, maar ik wilde het goede werk van mij en mijn teamgenoten bekronen met nog een ritzege.”

De Franse etappekoers eindigt morgen niet zoals gebruikelijk op de Promenades des Anglais langs de kust van de Middellandse Zee, maar in Levens. Op verzoek van de burgemeester van Nice heeft organisator ASO het parcours aangepast en wordt Nice gemeden. Nice stelt de stad dit weekeinde wat meer open voor de inwoners, na enkele weken waarin die in het weekeinde slechts 1 uur per dag naar buiten mochten vanwege de coronarestricties.

De slotetappe van Parijs-Nice gaat over slechts 93 kilometer, van Le Plan-du-Var naar Levens.

