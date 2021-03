Roglic snelt in gele trui naar tweede dagzege

Eén voor één haakte de snelle mannen af in de slotfase van de rit over ruim 202 kilometer naar Biot. In die laatste, oplopende kilometer liet Roglic, net zoals in rit twee, zien topfavoriet te zijn voor de eindzege. Hij liet in de sprint van een uitgedund peloton Christophe Laporte en Michael Matthews achter zich.

Jonas Rutsch (EF Education-Nippo) probeerde de groepssprint nog te voorkomen nadat een vroege vlucht ver voor de finish werd ingerekend. De Duitser kreeg nog even Kenny Elissonde mee, maar op iets meer dan één kilometer voor de finish kwam er een einde aan het avontuur van de 23-jarige Rutsch.



Guillaume Martin, ploeggenoot van sprinter Laporte, probeerde Roglic en co te verrassen met een late uitval, maar de 31-jarige kopman van Jumbo-Visma was alert en sprong op het wiel van de Fransman. In de sprint die volgde stond er geen maat op Roglic, die dankzij de bonificatieseconden nog steviger in de gele trui staat.



In het algemeen klassement heeft Roglic nu 41 seconden voorsprong op Maximilian Schachmann. Jon Izagirre staat derde op vijftig tellen. Steven Kruijs is de beste Nederlander in het klassement. De klimmer staat dertiende, op 1'30 van zijn leidende ploeggenoot.



Parijs-Nice duurt tot zondag. Morgen wacht de renners een bergrit over ruim 119 kilometer naar Valdeblore La Colmiane.