Ronde van Drenthe opgewaardeerd door UCI

Dumoulin: 'Nu eerst genieten van wereldtitel'

14:40 Dat Tom Dumoulin in het Noorse Bergen het wereldkampioenschap tijdrijden heeft gewonnen, kan hij zelf niet geloven. ,,Ongelofelijk! Ik had een superdag vandaag." De Limburger liet gisteren onder anderen Chris Froome achter zich. ,,Er gaan nog wel wat duels volgen in de toekomst, maar vandaag was ik de betere", lacht hij.