Roompot en Willems Veranda’s om de tafel over fusie

Dat bevestigt algemeen manager Michael Zijlaard van Roompot. ,,We zijn in gesprek met Sniper Cycling. Dit zijn oriënterende gesprekken om te kijken of er een win-win-situatie gecreëerd kan worden.''



Sniper Cycling is het bedrijf achter de Belgische wielerploeg. Zij wilden eerst fuseren met Aqua Blue, maar die ploeg maakte gisteren bekend te stoppen.