Roompot gaat verder als Roompot - Charles

Door Thijs Zonneveld en Pim Bijl



De fusie stond op losse schroeven door het afhaken van Crelan. Doordat het Belgische bedrijf nu dit jaar afmaakt en Charles daarna instapt, heeft Roompot toch zijn gehoopte fusie. Met Charles - een bedrijf dat zich richt op broodbeleg en bereide maaltijden - heeft Roompot de partner gevonden met wie het de Belgische markt op kan. De ploeg zal een mix zijn van Nederlandse en Belgische renners. Veel renners van Roompot en Veranda's Willems - Crelan leefden de voorbije weken in onzekerheid over hun toekomst en zullen opgelucht zijn en nu hopen op een plekje in het team.



De eenzijdige contractopzegging van Van Aert zal nog in de rechtszaal worden uitgevochten. Zijn voormalige teammanager Nick Nuyens gaat niet akkoord met de beslissing van de Belg. Maar Michael Zijlaard gaf eerder - toen de soap nog in alle hevigheid bezig was - al aan dat hij het hoe dan ook niet meer ziet gebeuren dat Van Aert volgend seizoen voor Roompot rijdt.