Roompot-renner De Bie naar ziekenhuis na ongeluk

Video Dumoulin na ‘stressvol dagje’: Het ging meer om niet verliezen dan om winnen

18:59 Tom Dumoulin kon zich goed voorstellen dat de derde etappe van de Giro d'Italia voor de tv-kijker niet bepaald boeiend was verlopen. ,,Maar voor ons was het zeer stressvol'', vertelde de kopman van Sunweb in Orbetello, waar de Colombiaan Fernando Gaviria de dagzege pakte na een turbulente sprint.