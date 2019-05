Roompot-renner De Bie zwaar gehavend na ongeluk

Zege zonder glans voor Gaviria: ‘Voor mij had Viviani gewonnen’

20:46 Juichen deed etappewinnaar Fernando Gaviria niet op het podium waar de Giro d'Italië de huldigingen afwerkt. ,,Voor mij heeft hij gewonnen'', zei de Colombiaan over zijn Italiaanse collega Elia Viviani, die even daarvoor gedeklasseerd was.