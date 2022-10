Roy van den Berg ‘zwakste schakel’ bij zilveren teamsprinters op WK

De Nederlandse teamsprinters zijn er niet in geslaagd hun vijfde wereldtitel op rij te pakken bij een WK baanwielrennen. Roy van den Berg, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland werden in het Franse Saint-Quentin-en-Yvelines verrassend verslagen door Australië.

De zeldzame nederlaag kondigde zich al een beetje aan, want zowel in de kwalificaties als in de eerste ronde reed Australië de snelste tijd. Dat was in de finale niet anders. Leigh Hoffman, Matthew Richardson en Matthew Glaetzer kenden een bliksemstart en die achterstand was voor Nederland niet meer weg te poetsen. Groot was het verschil uiteindelijk niet: 41,600 tegen 41,643.

Daarmee voorkwam Australië dat het Oranje-trio het record van de Fransen - vijf wereldtitels op rij tussen 1997 en 2001 - evenaarde. De Nederlandse Bullet Train, was jarenlang schier onklopbaar. Vanaf de WK van 2018 heerst de ploeg waarin Lavreysen en Hoogland vanaf het begin de vaste waarden waren en Van den Berg zich als starter in 2020 definitief in de ploeg reed. De ploeg bezit sinds de WK van Berlijn 2020 het wereldrecord (41,225) en kroonde zich vorig jaar in Tokio ook tot olympisch kampioen.

Voor mijn gevoel hebben we gewoon een heel mooie wedstrijd gereden Jeffrey Hoogland

Roy van den Berg nam de schuld op zich. ,,Ik was de zwakste schakel. Die gasten hebben het gewoon goed gedaan”, doelde hij op Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland, die het verloren terrein op de Australiërs na de eerste ronde niet meer goed konden maken. De tegenvallende openingstijden van Van den Berg hadden een reden. De starter, die het tempo in de eerste van drie ronden bepaalt, was de afgelopen twee maanden drie keer door zijn rug gegaan. ,,We hebben het stil gehouden en de staf heeft wonderen verricht om mij hier aan de start te krijgen.”

Roy van den Berg.

Het ontbreken van een volwaardige vervanger brak de ploeg op. ,,Maar Roy moet de schuld niet op zich nemen. Dat is nergens voor nodig. Het was voor hem doorbijten”, zei Hoogland, die net als Lavreysen donderdag alweer in actie komt op het onderdeel keirin.

Lavreysen was eigenlijk niet ontevreden over zijn optreden. ,,Het ging echt lekker in de finale. Maar we moeten met zijn drieën hard gaan. We doen het samen. Roy is in het verleden vier tienden sneller geweest en dat zit er nog steeds in.” Het Nederlandse trio gaf in de finale slechts vier honderdsten van een seconde toe op de Australiërs.

Ook Hoogland hield ondanks het zilver een goed gevoel over aan zijn optreden. ,,Dat is best krom. We raken onze wereldtitel kwijt en voor mijn gevoel hebben we gewoon een heel mooie wedstrijd gereden. Ik was heel verrast toen ik op het scorebord zag dat we niet gewonnen hadden. Ik maak me ook geen zorgen.”

Van den Berg wilde er ook niet al te lang meer bij stilstaan. ,,Australië was vandaag gewoon beter, ze rijden ook een supertijd. Dit geeft me nieuwe energie om aan het werk te gaan.”

Roy van den Berg en Harrie Lavreysen na de finale op het onderdeel teamsprint.

Baanrensters grijpen naast brons

De Nederlandse teamsprintsters grepen net naast een medaille. In de strijd om het brons was Groot-Brittannië nipt te sterk.

In de eerste ronde rekenden Kyra Lamberink, Shanne Braspennincx en Steffie van der Peet in 46,529 seconden nog af met Japan, maar in de andere drie races waren Duitsland en China sneller. De Duitse vrouwen versloegen in de finale het door oud-sprinter Theo Bos gecoachte China in een nieuw wereldrecord: 45,967.

In de kwalificaties was het Nederlandse trio nog goed geweest voor de tweede tijd (46,643) achter titelverdediger Duitsland.

Shanne Braspennincx, Kyra Lamberink en Steffie van der Peet in actie op het onderdeel teamsprint.

Opnieuw WK-zilver Van der Duin

Maike van der Duin sprintte naar het zilver op de scratch. Net als vorig jaar in Roubaix moest ze ook nu na 40 ronden de Italiaanse Martina Fidanza voor zich dulden. De 21-jarige Van der Duin ging twee ronden voor het einde aan, zag Fidanza nog over zich heen komen, maar bleef met een ultieme krachtsinspanning de rest van het veld voor.

,,Toen Fidanza kwam, heb ik de sprint van mijn leven gereden. Ik heb nog nooit zo dubbel gezien. Vorig jaar werd ik ook tweede en was het heel onverwachts, maar misschien ben ik nu nog wel blijer dan vorig jaar. Dit is een kroon voor de waar we afgelopen jaren mee begonnen zijn. Dit geeft heel veel motivatie. ’’

Van der Duin combineert de baan met een carrière op de weg. Afgelopen twee seizoenen reed ze voor Le Col - Wahoo en droeg deze zomer in de Tour de France Femmes twee dagen in de trui voor beste jongere. Volgend jaar stapt ze over naar Canyon-Sram.

Eerder op haar eerste WK dag reed Van der Duin met de Nederlandse achtervolgingsploeg naar een zesde tijd en plaatste zich zo voor de finaledag. Dit WK rijdt ze de verder de koppelkoers en het omnium, het onderdeel waar ze op de Olympische Spelen van 2024. Van der Duin, met haar nagels oranje en wit gelakt: ,,Het omnium is het allerbelangrijkste. Maar dit is een mooi begin.’’

Het WK baanwielrennen duurt nog tot en met zondag.

Maike van der Duin (midden).

