Ruggenmergletsel voor baanrenster Vogel na heftig ongeval

Vogel veroverde eerder dit jaar bij de WK in Apeldoorn haar vierde wereldtitel op het onderdeel sprint. In 2009 had ze ook al een zwaar ongeval waarna ze twee dagen in coma lag. Drie jaar later veroverde ze met Miriam Welte in Londen de olympische titel op het onderdeel teamsprint. Weer vier jaar later pakte ze in Rio de titel op de sprint.