Sagan stopt rechtszaak tegen UCI om uitsluiting van Tour de France

Sagan werd deze zomer uit de Tour gezet nadat hij betrokken was bij een crash in de vierde etappe. Gelijk na het besluit tekende Sagan beroep aan, maar dat werd door het CAS verworpen. De hoorzitting zou vandaag plaatsvinden.

Zowel de UCI en de wielerploeg willen nu de blik op de toekomst richten. Sagan zegt blij te zijn met deze uitkomst. ,,Het verleden is al vergeten. Het gaat nu om het verbeteren van de sport in de toekomst. Ik ben blij dat door wat mij is overkomen, nu duidelijk is dat het werk van een UCI-commissaris erg moeilijk is en dat de UCI daar effectiever mee om moet gaan."