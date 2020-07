Schade bij Quintana lijkt mee te vallen na aanrijding door auto

Hoogtesta­ge van Campe­naerts op 10.000 meter niet voor de gewone man: ‘Je wordt er doodziek van’

1 juli Een uur lang leven op 10.000 meter hoogte: zéér bijzonder, het experiment van de Belgische wielrenner Victor Campenaerts in zijn zoektocht naar marginal gains. Sportarts Ruud Van Thienen en bewegingswetenschapper Wim Van Hoolst, twee pijlers van zijn werelduurrecordteam, duiden. En waarschuwen: don’t try this at home.