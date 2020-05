Scheldeprijs en Brabantse Pijl vinden in oktober plaats

De verjaardag van… Jan Janssen: ‘Een Tour de France in september zie ik eigenlijk niet zitten’

14:13 In deze sportloze periode bellen we dagelijks met een jarige prominent uit de sportwereld. Door het coronavirus is het toch een heel andere verjaardag dan normaal. Vandaag: Jan Janssen (80), één van de beste Nederlandse wielrenners ooit. In zijn loopbaan won hij onder meer de Tour de France (1968), de Vuelta (1967) en het wereldkampioenschap (1964).