Schep weg als bondscoach baanwielrenners

Terpstra vormt koppel met Boudat op Zesdaagse

10:43 Niki Terpstra vormt in de komende Zesdaagse van Rotterdam een koppel met de Franse renner Thomas Boudat. De 24-jarige Boudat is oud-wereldkampioen omnium en in dienst van Direct Énergie, de nieuwe ploeg van Terpstra. De zesdaagse in Ahoy is van 3 tot en met 9 januari.