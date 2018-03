Schizofrene dag voor Sunweb: Dumoulin out, Kelderman staat op

Door Daan Hakkenberg



Gehavend en aangeslagen zit Tom Dumoulin op de trap van de teambus. De harde crash in een afdaling ongeveer 70 kilometer na het vertrek uit Foligneo betekent niet alleen het einde van de Tirreno-Adriatico. Het is de treurige climax van een rampzalig voorseizoen. Terwijl het peloton zich opmaakt voor een finale van de koninginnenrit, zit Dumoulin al in de bus waar de dokter zijn wonden verzorgt. Om zijn linkerpink zit verband, maar onder zijn trainingspak is de schade veel groter. Een gekneusde borstkas, schaafwonden aan de linkerkant van zijn lichaam en een diepe wond op zijn linkerknie. ,,Het heeft nog geen moment meegezeten dit jaar. Het is shit, ik voel me shit en ben moe.’’



Het is de vraag wanneer Dumoulin terugkeert in het peloton en of hij bijvoorbeeld volgende week wel kan starten in Milaan- San Remo. Zijn lichaam is gesloopt, zijn voorjaar ligt in duigen. In tien wedstrijddagen, kwam hij tot iets meer dan 1300 kilometer. Hij viel in Abu Dhabi en had materiaalpech, kwam ziek uit Strade Bianche en nu zit na vier dagen de Tirreno erop. ,,Ik kan nog geen lichtpuntje ontdekken. Het is een bewuste keus om weinig te koersen in het voorjaar, omdat het sowieso een iets moeilijkere periode is voor mij. Dan kan ik die beter zo kort mogelijk houden, maar dit jaar houd het niet over.’’