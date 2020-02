Sensationele Van der Poel soleert onbedreigd naar derde wereldtitel veldrijden

Het startschot klonk en Van der Poel zocht gelijk de aanval. Aanvankelijk kon Toon Aerts, volgens de Nederlander zijn grootste concurrent op het drassige parcours, volgen, alvorens de regerend wereldkampioen ook hem afschudde. Na één ronde koers was het verschil al 12 seconden en dat gat groeide alleen nog maar. Toen de wedstrijd een half uur bezig was bedroeg de voorsprong al één minuut.



In de achterhoede barstte een harde strijd los voor de tweede plaats. Het was Tom Pidcock die de Belgen een loer probeerde te draaien en daar slaagde de 20-jarige Brit in. Uiteindelijk kon alleen Aerts zijn concurrent in het vizier houden, om naar het einde toe dan toch te breken.



Iedereen wist dat Van der Poel gevlogen was, maar de titelverdediger nam geen gas terug. Hij consolideerde zijn voorsprong van anderhalve minuut en bekroonde een opnieuw dominant seizoen met prolongatie van de wereldtitel. Met opnieuw de regenboogtrui om de schouders neemt Van der Poel nu weer afscheid van het veld. Hij gaat zich in eerste instantie richten op het voorjaar op de weg. Daarna gaat de blik op de mountainbike, de discipline waarop hij bij de Olympische Spelen in Tokio op goud mikt.