Simon Yates eindwinnaar Ronde van de Alpen, aanval loont in slotrit voor Grossschartner

Samen met onder andere Thibaut Pinot en Dan Martin ontsnapte Grossschartner uit het peloton. Op de laatste beklimming ging de 27-jarige Oostenrijker solo verder en in de afdaling richting de finish in Riva del Garda hield hij stand. ,,Nadat we het in de tweede etappe een beetje hadden verprutst, heb ik gezegd dat ik elke dag in de aanval zou gaan”, zei Grossschartner na zijn zege. ,,Het voelt goed dat ik nu de overwinning pak voor het team.”

In de groep met favorieten bleef spektakel uit. Yates kwam op een kleine minuut van de winnaar over de streep en stelde zijn eindzege veilig. In het algemeen klassement blijft de Brit, die in mei wil schitteren in de Giro d’Italia, Pello Bilbao (Bahrain-Victorious) en Aleksandr Vlasov (Astana Pro Team) voor.



Yates sprak van een lastige rit, ondanks dat echt grote aanvallen op zijn leiderspositie uitbleven. ,,Zeker met de snelle afdaling was het nerveus.” De Brit is dus in voorbereiding op de Ronde van Italië, waar hij één van de topfavorieten is. In de Ronde van de Alpen was hij veel concurrenten voor de Giro duidelijk de baas. ,,Ik voel me goed”, zei Yates. ,,Ik moet nu goed op mezelf letten, zorgen dat ik niet ziek word en dan zullen we zien.”