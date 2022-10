Sjoerd Bax ging van bijna stoppen naar ploeggenoot van Tadej Pogacar: 'Ja, het is best maf allemaal’

Olav Kooij klopt Jasper Philipsen en sprint in Duitsland naar twaalfde seizoensze­ge

Olav Kooij heeft de zeventiende Ronde van Münsterland gewonnen, een wielerkoers in het westen van Duitsland. De renner van Jumbo-Visma was in de sprint van een groot peloton duidelijk de snelste. Kooij hield de Belg Jasper Philipsen en de Duitser Max Walscheid achter zich.

3 oktober