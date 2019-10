Slagter aan de slag bij Vital Concepts

Wielerle­gen­de Eddy Merckx na zware val in ziekenhuis

11:14 Wielerkampioen Eddy Merckx is opgenomen in het Sint-Blasius-ziekenhuis in Dendermonde. De 74-jarige Merckx kwam gisteren zwaar ten val tijdens een fietstocht. De beste wielrenner aller tijden liep daarbij een hoofdwond op.