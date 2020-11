Slagter zet punt achter wielercarrière en gaat tractors verkopen: ‘Elke dag van huis was er één te veel’

,,Via deze weg wil ik het volgende nieuws over mijn toekomst met jullie delen: ik zal in 2021 geen beroepswielrenner meer zijn”, schrijft hij zaterdag op Instagram. ,,De afgelopen tien jaar als wielrenner zijn een geweldige tijd geweest waarin ik niets had willen missen. Dat zal ik voor altijd met me meedragen, maar voor mij is dit het juiste moment om afscheid te nemen”, vertelt Slagter, die in 2014 overstapte naar Garmin, dat later overging in Cannondale. In 2018 en 2019 reed hij voor Dimension Data. Overwinningen bleven de laatste jaren uit voor de renner, die tegenwoordig met zijn gezin in het Groningse Zevenhuizen woont.