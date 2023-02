Sneeuw zit Jonas Vingegaard en co dwars in Spanje: ‘Renners huilden van de kou’

De eerste etappe van de Spaanse rittenkoers O Gran Camiño is stilgelegd vanwege hevige sneeuwval. Bij de start van de etappe, die zou voeren van Muralla de Lugo naar Sarria, naderden de temperaturen al het vriespunt.

In de slotfase van de rit met een aantal beklimmingen kregen de wielrenners, onder wie de Deen Jonas Vingegaard van Jumbo-Visma, te maken met sneeuwbuien. Zo’n 20 kilometer voor de streep besloot de organisatie de koers te neutraliseren.

Dat gebeurde pas nadat het peloton de voet aan de met sneeuw bedekte grond had gezet. Drie koplopers, onder wie de Italiaan Gianni Mosconi, reden nog even door tot zij hoorden dat de etappe definitief was gestaakt.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Vingegaard, winnaar van de Tour de France in 2022, rijdt in Spanje zijn eerste koers van het jaar. Begin oktober kwam hij in de Ronde van Lombardije voor het laatst in actie.

Jumbo-Visma-ploegleider Frans Maasen kon zich vinden in het besluit de koers stil te leggen. ,,Iedereen zat te kleumen op de fiets, renners huilden van de kou”, vertelde Maassen op de site Wielerflits. ,,Er waren renners die zeiden: dit gaat te ver. Ik ben ook naar de jury gereden. Die zeiden meteen: we stoppen ermee. De laatste klim lag ook nog een stuk hoger. Het was daar nog erger geworden.”

Olav Kooij grijpt net naast zege in UAE Tour

Olav Kooij heeft in de biljartvlakke vierde etappe van de UAE Tour net naast de dagzege gegrepen. De Nederlandse sprinter van Jumbo-Visma moest zijn meerdere erkennen in Sebastian Molano.

De Nederlandse renners waren donderdag goed vertegenwoordigd in de massasprint in de haven van Dubai. Arvid de Kleijn werd vierde, voor Dylan Groenewegen, Danny van Poppel en Marijn van den Berg. Remco Evenepoel blijft de leider in het algemeen klassement.

Volledig scherm Juan Sebastian Molano pakt de zege, rechts in het geel Olav Kooij. © photo: Cor Vos

Voor de 28-jarige Molano is het de eerste zege van het seizoen. Vorig jaar was hij de snelste in de slotrit van de Ronde van Spanje.

De vlucht van de dag werd donderdag gevormd door de Fransman Alex Baudin (AG2R Citroën Team) en de Italiaanse ploeggenoten Alessandro Tonelli en Samuele Zoccarato van Bardiani-CSF-Faizanè. De drie werden 3 kilometer voor de finish ingelopen door het peloton.

Morgen herkansing

Vrijdag staat opnieuw een vlakke etappe op het programma. Dan rijden de renners 170 kilometer van Al Marjan Island naar Umm al Quwain en krijgen de sprinters wellicht een herkansing. De ronde eindigt op zondag.

Sam Oomen breekt schouderblad Sam Oomen kan voorlopig niet in actie komen voor zijn ploeg Jumbo-Visma. De 27-jarige Tilburger heeft een gebroken schouderblad overgehouden aan zijn val in de Ronde van de Algarve afgelopen week. Daardoor mist de Nederlander volgens zijn ploeg in ieder geval de Tirreno-Adriatico van begin volgende maand.

Uitslag vierde etappe UAE Tour

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Algemeen klassement UAE Tour

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Rittenschema UAE Tour

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Deelnemerslijst UAE Tour

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.