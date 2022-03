Sneller dan verwacht: Mathieu van der Poel maakt zaterdag zijn rentree in Milaan-Sanremo

Andere profs als Florian Vermeersch, Victor Campenaerts, Gilles De Wilde, maar ook triatleet Bart Aernouts en enkele vrienden zorgden voor gezelschap. Vriendin Roxanne Bertels was ook een tijdje aanwezig. Evenals fysiotherapeut Jeroen Cop. ‘MvdP’ trainde aan volume en intensiteit.



,,De afgelopen maanden waren niet zo leuk, ik had al sinds de Tour de France van vorig jaar problemen”, vertelt Van der Poel in een interview op de website van zijn wielerploeg. ,,Het belangrijkste wat ik heb gedaan, is een maand op de bank liggen en mijn rust nemen. Het was uiteindelijk de juiste beslissing om mijn veldritseizoen eerder te beëindigen.”



Het aanvankelijke idee was nog om op 22 maart te hervatten, in de Italiaanse Wielerweek Coppi-Bartali. Maar Van der Poel komt dus zaterdag alweer in actie. De rugproblemen lijken definitief verleden tijd. ,,Hoewel zijn trainingen de afgelopen weken naar tevredenheid zijn verlopen en zijn rugproblemen lijken te verdwijnen, wil de ploegleiding geen enkele druk leggen op Mathieu”, staat in een bericht van Alpecin-Fenix. ,,Hij doet mee aan Milaan-Sanremo zonder verwachtingen of ambities.”