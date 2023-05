Søren Kragh Andersen wint eendagskoers Eschborn - Frankfurt: ‘Lang geleden dat ik voor het laatst won’

Na de derde beklimming van de Mammolshain ontstond er een kopgroep van tien renners, nadat de Italiaan Martin Marcellusi was bijgehaald. De groep met daarin naast Kragh Andersen, de Zwitser Marc Hirschi en de Belg Ben Hermans liep steeds verder uit en had met nog 15 kilometer te gaan naar Frankfurt een voorsprong van een ruime minuut. Met het ingaan van de laatste lokale ronde van ruim 6 kilometer was er nog maar zo’n 20 seconden over, maar het peloton kreeg het gat niet dicht. Kragh Andersen zette de sprint van kop af aan in en alleen Konrad kon bij hem in de buurt blijven.

Het is de eerste overwinning van de Deen bij de Belgische ploeg. Hij eindigde eerder dit seizoen als vijfde in Milaan-Sanremo. Zijn laatste zege dateerde van 2020 toen hij voor Team Sunweb de tijdrit won in de BinckBank Tour. Hij volgt de Ier Sam Bennett op die de wedstrijd in Frankfurt vorig jaar won in de massasprint.

,,Het was heel zwaar, met veel klimmen nog in het laatste deel”, zei de winnaar. ,,Vooral de tweede keer op de Feldberg had ik het zwaar, maar ik heb nooit opgegeven. Na de Mammolshain kwamen we vooruit in een groep. Dat was perfect voor mij. Ik heb alles gegeven, want ik wist dat als ze ons zouden pakken, ik zeker niet zou winnen.”

Kragh Andersen nam het initiatief op weg naar de sprint. ,,Ik wist dat de andere jongens ook pijn aan de benen hadden. Ik wist van de klassiekers dat iedere keer dat ik een sprint van de tweede of derde groep van kop af begon, ik ook won, dus dat heb ik nu ook gedaan. Het is lang geleden dat ik voor het laatst won.”

De Deen bezorgde Alpecin-Deceuninck de tiende zege van het seizoen. Mathieu van der Poel won eerder Milaan - Sanremo en Parijs-Roubaix. Jasper Philipsen won Brugge-De Panne, de Scheldeprijs en twee ritten in de Tirreno. Kaden Groves won twee etappes in de Ronde van Catalonië en de Volta Limburg Classic.

Volledig scherm De finish in 2022: Danny van Poppel weet zich geklopt door Sam Bennett. © Cor Vos