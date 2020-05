Spaanse grenzen open, dus hoogtestages lonken voor wielrenners

Hoogtestage

Dumoulin liet eerder al weten dat volgens hem een hoogtestage onontbeerlijk is in de voorbereiding op de Tour de France die is uitgesteld naar augustus en september. Zijn ploeggenoot Primoz Roglic denkt zelfs aan twee trainingskampen op hoogte voor de Tour. Afgelopen maart waren Dumoulin, Roglic en Kruijswijk al een paar dagen samen op El Teide. Maar Merijn Zeeman, sportief directeur van Jumbo-Visma, denkt niet dat zijn renners de eerste gasten van hotel Parador zullen zijn. ,,We wachten nog een paar weken af met het plannen van hoogtestages, want vliegen blijft moeilijk.’’

Ook bij Ineos houden ze de reisvoorschriften vanuit Spanje in de gaten en ploegleider Servais Knaven denkt dat het mogelijk moet zijn om in juli weer hoogtestages in te plannen. ,,We houden rekening met verschillende scenario’s en in Europa zijn meer mogelijkheden voor hoogtestages. Alle voorgaande jaren zijn we op El Teide geweest. Renners en trainers zijn er graag. Het is een plek die ze gewend zijn en trainingen zijn daar vertrouwd. De vraag is wel wie in staat zijn om af te reizen.’’ De Ineos-renners wonen namelijk verspreid over de hele wereld. Tour-winnaars Chris Froome en Geraint Thomas wonen in Monaco, terwijl titelverdediger Egan Bernal in Colombia zit. Knaven: ,,In Europa lijkt het nu wat vrijer te worden, maar in Zuid-Amerika gelden op dit moment nog strengere regels.’’