Sprintzege Colbrelli in Gran Piemonte

Voor Colbrelli was het de vierde zege van het seizoen. Dat begon met een ritzege in de Ronde van Dubai, terwijl hij in juni in de Ronde van Zwitserland een etappe won. Dit najaar is de 28-jarige Italiaan goed op dreef. Hij won half september de Coppa Bernocchi, werd tweede in de Coppa Sabatini en afgelopen zondag nog dertiende in de GP Bruno Beghelli.