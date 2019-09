Statement Dumoulin over dopingzaak oud-ploegmaat Preidler

,,Ik weet niet of het waar is, ik hoop van niet natuurlijk, maar om eerlijk te zijn zou het me niet verbazen. Hij was destijds niet meer de vrolijke Georg die ik kende. Hij kwam somber, onzeker en teruggetrokken over‘’, herinnert Dumoulin zich. ,,Ik denk dat het moeilijk voor hem was om te constateren dat hij, ondanks dat hij zo hard werkte als hij kon, niet de renner kon zijn die hij wilde zijn.‘’



,,Ik hoop dat hij zijn leven weer op orde krijgt‘’, zegt Dumoulin. ,,En dat hij de vrolijke, vriendelijke persoon die in hem zit weet terug te vinden.‘’



Dumoulin, die dit seizoen voor het overgrote deel moest laten lopen wegens een knieblessure, besluit het statement met een persoonlijk bericht. ,,Ik kom snel met een update over mijn herstel!’’