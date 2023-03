Status van het Nederlandse wielrennen als medaillefabriek in gevaar door nieuwe bezuinigingsronde KNWU

Eén biertje kon er nog net af. Maar dat was het dan ook wel. Ondanks dat Mathieu van der Poel net wereldkampioen veldrijden in eigen land was geworden, ondanks de Nederlandse overheersing bij de vrouwen, ondanks de carnavalssfeer in Hoogerheide. Een feestje kwam er niet, zei bondscoach Gerben de Knegt. De reden? ,,Geld. Het budget is er niet. Met die paar duizend euro ben ik met de junioren naar Benidorm geweest om te trainen.”



Het is geen verhaal dat op zichzelf staat. Ook in andere disciplines merken ze dat de KNWU de broekriem heeft aangetrokken. De wegrenners verbleven in Australië in een hotel op anderhalf uur van het parcours, er was geen staf om met juniormeisjes te reizen en extra bagage was niet betaald. De baanrenners moeten het al jaren doen met een zeer beperkt budget. Achter de schermen is al een paar jaar terug al een reorganisatie doorgevoerd bij de KNWU. Recentelijk zijn daarnaast ook directeur Thorwald Veneberg en penningmeester Marco Kok vertrokken.

Meer dan een ton boven budget

De vooruitzichten zijn niet hoopgevend. De KNWU brengt in de komende weken de cijfers over 2022 naar buiten. Die zijn, zo bevestigen verschillende bronnen, niet bepaald florissant. Alleen op het WK Wielrennen in Australië zou al meer dan een ton boven budget zijn uitgegeven. Volgens de net aangestelde directeur Maurice Leeser, in het verleden onder meer werkzaam bij de nationale roeibond, het Watersportverbond en het sportbedrijf Lelystad, zijn verdere bezuinigingen onontkoombaar. ,,We moeten de tering naar de nering zetten”, zegt hij. ,,Dat is pijnlijk, zeker met het oog op Parijs 2024, maar het kan niet anders. Alle programma’s en alle disciplines zullen het gaan merken.” Dat brengt de status van het Nederlandse wielrennen als medaillefabriek in gevaar.

Er zijn verschillende redenen voor het tekort. De KNWU is geen grote bond, maar het moet wel verschillende - tot op heden succesvolle - topsportprogramma’s draaiend houden. Daarnaast worden er ondanks de successen te weinig grote sponsoren binnengehaald; de bond is te afhankelijk van subsidies. Verder stokt de aanwas van nieuwe leden: de wielerbond is de laatste jaren te weinig in staat geweest om (jonge) mensen te verleiden om te gaan wielrennen in georganiseerd verband.

Leeser ziet de problemen bij de KNWU vooral als uitdagingen. ,,We hebben een gemotiveerd, hard werkend team en we zijn de juiste weg ingeslagen. Het gaat echt wel een tijdje duren voordat we alles hebben opgelost, maar ik ben ervan overtuigd dat het gaat lukken.”

