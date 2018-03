Steentje kost Movistar-kopman Bennati klassiekers

Bennati kreeg zondag tijdens Gent-Wevelgem echter op hoge snelheid een opspringend steentje tegen zijn linkervoet aan. Onderzoek wees uit dat hij daardoor een breukje in een middenvoetsbeentje heeft opgelopen.



Movistar verschijnt daarom zondag in Antwerpen zonder uitgesproken kopman aan de start van de Ronde van Vlaanderen. Alejandro Valverde doet ook niet mee, hoewel de Spaanse alleskunner woensdag wel speculeerde over een mogelijk debuut in de Belgische klassieker. De 37-jarige Spanjaard maakte indruk in Dwars door Vlaanderen, die hij reed als voorbereiding op de kasseienrit in de komende Tour de France. Valverde handhaafde zich lang van voren en kwam als elfde over de streep.



De Spanjaard wilde deelname aan de Ronde van Vlaanderen niet uitsluiten, maar via de ploeg kwam later het bericht dat Valverde teruggaat naar Spanje. Hij rijdt daar zaterdag de GP Miguel Indurain.