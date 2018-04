Ster ZLM Toer gaat niet door

De Ster ZLM Toer stond voor woensdag 13 tot en met zondag 17 juni op het programma. ,,We zijn er door organisatorische redenen, ondanks toezeggingen van diverse etappeplaatsen, niet in geslaagd om het etappeschema georganiseerd te krijgen'', zegt Anton Ganzeboom, voorzitter van de organiserende stichting Wielerbelang Schijndel.



,,Helaas zijn we er tegenaan gelopen dat, nadat we het financiële kader rond hadden, enkele beoogde etappeplaatsen toch afhaakten. De besluitvorming hiervoor duurt vaak even en ook het traject rond vergunningen wordt steeds complexer. Er is niet genoeg tijd om nu nog met alternatieven te komen. Daardoor moeten we nu dit besluit nemen.''



De Portugees José Gonçalves won vorig jaar de Ster ZLM Toer. Dylan Groenewegen schreef twee etappes op zijn naam.