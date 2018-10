Steven de Jongh: Dank aan iedereen voor alle hulp

Het begon met een ongeruste tweet van De Jonghs vrouw Renee Meijer. Ze had al enkele uren niets meer vernomen van haar man, die in Spanje een fietstocht aan het maken was. Twitter sprong erbovenop, het bericht werd talloze malen gedeeld, en na een zoekactie werd De Jongh buiten bewustzijn langs de kant van de weg gevonden. In het ziekenhuis bleken de verwondingen nog mee te vallen. De Jongh had ‘alleen’ een hersenschudding, en mocht de volgende dag naar huis.



De grootste dank van De Jongh gaat uit naar zijn vrouw, voor haar snelle handelen. ,,Dankzij haar ben ik gevonden voordat het slecht weer werd.’’ Maar ook de lokale politie en brandweer worden bedankt, evenals Robert Gesink die in de buurt was en meezocht. Wielerapp Strava wordt door de ploegleider van Trek-Segafredo ook vermeld, want die app zorgde ervoor dat men wist waar ze naar De Jongh moesten zoeken.



Wat er nou precies gebeurd is op die dag, of De Jongh uit zichzelf is gevallen of wellicht door toedoen van een auto uit de bocht is gevlogen, is nog niet duidelijk. Dat moet blijken uit het politie-onderzoek. De Jongh kan zich niets van het incident herinneren.