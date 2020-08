Streep door wielerwedstrijd GP van Wallonië: ‘Geen budget meer door coronacrisis’

Kruijswijk wordt woensdag verder onderzocht na valpartij in Dauphiné

17 augustus Steven Kruijswijk wordt woensdag verder onderzocht om te bekijken of hij nog meer schade heeft opgelopen na zijn val in de Dauphiné. De klassementsrenner van Jumbo-Visma kwam afgelopen zaterdag hard ten val in een afdaling en moest opgeven vanwege een ontwrichte schouder.