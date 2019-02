Stroetinga valt uit in zesdaagse Kopenhagen

Stroetinga, die ook een heupblessure opliep, moest de zesdaagse staken. Hij vormde in Kopenhagen een koppel met Yoeri Havik, die eveneens onderuit ging. Hij kwam er vanaf met slechts wat schaafwonden. Havik sluit het evenement in de Deense hoofdstad af met de Duitser Christian Grasmann als koppelgenoot. Ze nemen in het klassement de vierde plaats in. Havik en Stroetinga eindigden afgelopen maand als derde in de zesdaagse van Rotterdam.