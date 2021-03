Stuyven verrast topfavorieten na zenuwslopende finale, Van der Poel strandt op plek vijf

Het was wachten op de laatste klim, de Poggio, tot actie bij de favorieten. Wereldkampioen Julian Alaphilippe, winnaar van Milaan-San Remo in 2019, koos vlak voor de top voor de aanval. De Fransman had direct titelverdediger Wout van Aert in zijn wiel en ook Van der Poel en een aantal andere kanshebbers, waaronder sprinter Ewan, konden aansluiten.



Door enige twijfel bij de toppers konden een aantal renners aansluiten in de slotkilometers aansluiten. Stuyven profiteerde en koos voor de aanval met nog twee kilometer te gaan. Daarachter werd naar elkaar gekeken en enkel Kragh Andersen kon de oversteek nog maken. In de slotkilometer wachtte Stuyven lang, maar dat bleek de juiste tactiek: hij ging op en over Kragh Andersen en hield de aanstormende groep favorieten nipt achter zich.



Ewan eindigde net zoals in 2018 (toen Vincenzo Nibali solo won) als tweede, terwijl Van Aert na zijn zege van vorig jaar nu genoegen moet nemen met plek drie. Van der Poel eindigde achter drievoudig wereldkampioen Peter Sagan als vijfde.



Het is de eerste keer dat Stuyven een van de vijf zogenoemde ‘Monumenten’ weet te winnen. Zijn grootste zeges tot nu toe waren Omloop het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne. Lees hier de reactie van Stuyven.