Succesformatie Team Sky vindt met INEOS nieuwe hoofdsponsor

Alaphilip­pe verrassend de snelste in massa­sprint Tirreno-Adriatico

18 maart Julian Alaphilippe heeft de zesde rit in de Tirreno-Adriatico op zijn naam geschreven. De Franse wielrenner was in aankomstplaats Jesi verrassend de snelste in de massasprint. Donderdag won Alaphilippe al de tweede etappe van de Tirreno. Hij staat dit wielerseizoen al op zes zeges.