Sunweb heeft interesse in Lars Boom

Door Pim Bijl De manager van Lars Boom, Rik van Dongen, bevestigt het gesprek met Sunweb. Maar volgens hem is de interesse nog niet concreet. ,,Het is nog veel te prematuur om te stellen dat hij op weg is naar Sunweb. We hebben met meerdere ploegen gesproken en er zijn dan ook meerdere opties.”

Het is opmerkelijk dat Sunweb aan Boom als versterking denkt. De formatie van Iwan Spekenbrink weegt bij elke potentiële versterking tot achter de komma af of hij wel in de ploeg past. Boom heeft een verleden bij het omstreden Astana en bevestigde in het shirt van Lotto-Jumbo te weinig zijn enorme talent.

In zijn geliefde kasseienklassiekers reed hij naar geen enkele indrukwekkende uitslag. Dit seizoen zag hij zijn voorjaar om zeep gaan door een ingreep aan zijn hart. Kort na zijn rentree deelde hij in Noorwegen een klap uit aan een concurrent en werd hij voor een maand geschorst.



,,We spreken met verschillende renners, voorlopig is Lars Boom niet aan de orde," laat ploegmanager Spekenbrink weten.



Hoe dan ook heeft een ploeg in de World Tour de voorkeur van Boom, zegt Van Dongen. ,,Dat lijkt mij wel met zijn kwaliteiten, al wil dat niet zeggen dat we andere ploegen uitsluiten. Het gaat erom welke kansen hem worden geboden.”