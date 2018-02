Sunweb presenteert regenboogtrui Dumoulin

Sterke Kwiatkowski slaat dubbelslag in Algarve

18 februari Michal Kwiatkowski heeft de eindzege gepakt in de Ronde van de Algarve. De 27-jarige renner van Sky zat in de slotrit mee in een grote ontsnapping en soleerde op de slotklim van de Alto do Malhão zelfs naar de etappezege. Dat betekende niet alleen het tweede succes deze week voor Kwiatkowski in de Portugese koers, maar hij schreef ook het eindklassement op zijn naam.