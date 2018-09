Sunweb-talent Hirschi pakt wereldtitel beloften

De pas twintigjarige Hirschi pakte eerder dit jaar ook al de Europese titel in het Tsjechische Zlín. Hij soleerde in Innsbruck naar de titel. Kort achter hem pakte de Belg Bjorg Lambrecht het zilver, voor de Fin Jaakko Hänninen. Zij reden met zijn drieën op kop in de slotronde, waarna Hirschi er in de laatste afdaling vandoor ging. Lambrecht was al prof bij Lotto-Soudal waarvoor hij afgelopen jaar onder meer de Ronde van Spanje reed.



Beste Nederlander was Pascal Eenkhoorn. De 21-jarige renner van Sunweb werd dertigste op meer dan 5 minuten van Hirschi.