Sunweb versterkt zich met jong talent Bol

'Groenewe­gen is de grote toekomst van het sprinten'

11:11 Dylan Groenewegen (25) won zaterdag in Amiens, net als een dag eerder in Chartres, de massasprint. Met twee opeenvolgende ritzeges is hij de sprintkoning van dit moment in de Tour. Andere wereldtoppers over de snelle man uit Abcoude.