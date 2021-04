Supertalent Vollering klopt Van Vleuten en boekt in Luik grootste zege uit carrière

Met vijf Nederlandse overwinningen in zeven World Tour-wedstrijden was op voorhand de kans groot dat opnieuw een Nederlandse vrouw de laatste voorjaarsklassieker van 2021 zou winnen. Strade Bianche (Chantal van den Broek-Blaak), Gent-Wevelgem (Marianne Vos), Ronde van Vlaanderen (Annemiek van Vleuten), Amstel Gold Race (opnieuw Vos) en Waalse Pijl (Anna van der Breggen) vielen allemaal ten prooi aan een landgenote. Alleen de Trofeo Alfredo Binda (Elisa Longo Borghini) en Brugge-De Panne (Grace Brown) werden niet gewonnen door een Nederlandse renster.



Hoewel Luik-Bastenaken-Luik bij de mannen te boek staat als de oudste wielerklassieker, staat de vrouwenversie nog in de kinderschoenen en werd ‘Liège-Bastogne-Liège Femmes’ vandaag pas voor de vijfde keer verreden. Desalniettemin heeft de wedstrijd een erelijst om handen en vingers bij af te likken: Van der Breggen won in 2017 en 2018, Van Vleuten pakte in 2019 de winst en oud-wereldkampioene Lizzie Deignan schreef vorig jaar de klassieker op haar naam. Al om 08.50 uur werd in Bastenaken het startsein gegeven voor de vijfde uitvoering, zonder titelverdedigster Deignan.

Favorietengroep

Hoewel de vrouweneditie dezelfde naam draagt als de mannenwedstrijd, voert het parkoers de vrouwen niet van Luik naar Bastenaken en weer terug naar Luik, maar rijden de vrouwen alleen het tweede deel van de mannenkoers met her en der wat aanpassingen. Zo rijden de vrouwen bijvoorbeeld niet de steile Stockeu op, maar werd er in Stavelot direct linksaf geslagen naar Haute-Levée. De finale was wel nagenoeg gelijk aan de mannenwedstrijd, met als scherprechter La Redoute. Op die klim versnelde Ashleigh Moolman-Pasio namens SD Worx, de ploeg van Anna van der Breggen die de koers volledig in handen had. Op de top van de klim maakten Cecilie Uttrup Ludwig en Lucinda Brand de oversteek naar de Zuid-Afrikaanse koploopster en werd het peloton flink uitgedund tot een select favorietengroepje. Daarbij zaten alle grote namen: van Van der Breggen en Van Vleuten tot Vos, Niewiadoma en Longo Borghini.

Voor Van der Breggen, die woensdag voor de zevende keer op rij de Waalse Pijl won dankzij beulswerk van Vollering, was de situatie ideaal: met ploeggenote Moolman-Pasio voorin hoefde haar ploeg geen extra inspanningen te leveren. Toch werden de drie aanvalsters voor de voet van de laatste klim gegrepen en begon men gegroepeerd aan de Roche-aux-Faucons. SD Worx nam ook op de slotklim het initiatief en trok met Van der Breggen volle bak door met als doel om de rappe Vos eraf te rijden. Dat lukte, maar in de afdaling keerde de renster van Jumbo-Visma samen met Ludwig weer terug en slaagde SD Worx er met drie rensters niet in om van de situatie te profiteren.



Op een oplopende strook in de laatste tien kilometer moest Vos er toch definitief af toen Van Vleuten doortrok en Van der Breggen in eerste instantie als enige kon volgen. Ook Longo Borghini, Vollering en Niewiadoma keerden terug, waardoor vijf vrouwen aan de laatste kilometers begonnen. Vos, Ludwig en Moolman-Pasio gaven een halve minuut prijs en konden alleen maar hopen dat de kopgroep compleet stil zou vallen. Dat gebeurde niet dankzij Van der Breggen, die de sprint op gang trok en daarmee Vollering terugbetaalde voor haar werk in de Waalse Pijl. Vollering maakte de klus vervolgens perfect af door Van Vleuten en Longo Borghini voor te blijven en tekende voor haar eerste grote overwinning in haar carrière. Een week geleden werd ze in een sprint nog verslagen door Vos in de Amstel Gold Race.

,,Dit is zo gaaf", zei de geëmotioneerde winnares na afloop. ,,Met grote dank aan het team. Ik ben Anna erg dankbaar dat ze dit voor mij deed.”

Volledig scherm © BELGA