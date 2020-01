Sweeck sterkste in België, Van Aert naar WK

In Antwerpen was van spanning weinig sprake. Sweeck reed al in de tweede ronde weg en zijn ploeggenoot Iserbyt voorkwam achter hem dat de eenzame koploper zou worden bijgehaald. Bij het ingaan van de vijfde ronde had Sweeck al een voorsprong van 40 seconden en in de zevende en laatste ronde kon hij het rustig aan doen. Aerts deed nog een uiterste krachtinspanning, maar hij kwam mede door een paar slippertjes niet meer in de buurt van de koploper.



Bij de vrouwen ging de titel zaterdag naar Sanne Cant. Voor Cant (29) was het al haar twaalfde nationale titel op een rij.