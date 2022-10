Tadej Pogacar sprint sneller dan Enric Mas en volgt zichzelf op als winnaar Ronde van Lombardije

De 116de editie van de Ronde van Lombardije was ook het afscheid van twee grootheden uit de wielersport. De 42-jarige Spanjaard Alejandro Valverde en de 37-jarige Italiaan Vincenzo Nibali reden hun laatste profwedstrijd. Valverde won in zijn carrière onder meer de wereldtitel, de Vuelta, vier keer Luik-Bastenaken-Luik en vijf keer de Waalse Pijl. Nibali greep eindzeges in alle grote rondes én was de beste in de twee Italiaanse ‘monumenten’ (Milaan-San Remo en Ronde van Lombardije). Voor de start werd het duo uitgebreid in het zonnetje gezet door de organisatie.